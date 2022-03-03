Meksika'da yangın: 8 kişi yanarak öldü
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bitişik iki evde çıkan yangında 8 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Kuzey Amerika 03.03.2022, 07:37
Meksika basınında çıkan habere göre, ABD sınırındaki Juarez kentinde, bitişik evlerde başlayan yangın faciayla bitti.
Kontrol altına alınan yangın sonrası 4'ü çocuk, 8 kişinin cesetleri itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken çete hesaplaşmasına yönelik iddialar üzerinde duruluyor.
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