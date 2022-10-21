Meksika'da yük treni gaz tankerine çarptı: Çıkan yangında 120 ev hasar gördü

Meksika basınında çıkan habere göre, Aguascalientes kentinde yük treni, gaz tankerine çarptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.

Yangında 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Yetkililer, olası facianın önlenmesi amacıyla yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma birimlerinin sevk edildiğini duyurdu.

Bölgede acil durum ilan edildiği, kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bildirildi.