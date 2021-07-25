Meksika Devlet Başkanından Küba önerisi

Küba'yı 'direnişin simgesi' olarak tanımlayan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tüm ülkenin Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilmesini önerdi.

Küba'nın 1959'dan bu yana Amerikan ambargosuna 'direnişinden' övgüyle bahseden Obrador, konuşmasında adada geçtiğimiz günlerde yaşanan eylemlerden bahsetmedi.

Meksikalı liderin, teknolojik açıdan 'büyük oranda geçen yüzyılda kalan' ülkeyle ilgili sözlerinin ironik olmadığı yorumları yapıldı. Obrador, geçmişteki açıklamalarında da ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Obrador, Küba'nın dünya mirası olması gerektiği fikrinin, Küba Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı bir törende dile getirdi.

"Amerikan Devletleri Örgütü tam bağımsız olmalı"

Konuşmasında Amerikan Devletleri Örgütü'ne (OAS) de değinen Devlet Başkanı, kurumun tam bağımsız bir yapıyla değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Meksika'nın, OAS'ın Bolivya gibi ülkelerdeki siyasi gelişmeler ilgili tutumunu onaylamadığı biliniyor.

Öte yandan Meksika hükümeti, Küba'ya 2 gemi yollayarak gıda ve tıbbi yardımda bulunacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, gemilerin oksijen tüpü ve şırınga gibi tıbbi malzemenin yanı sıra pirinç ve bakla gibi temel gıdaları taşıyacağını aktardı.

Meksika'nın perşembe günkü açıklaması, Küba eylemlerindeki polis müdahalesinden dolayı ABD'nin adaya yönelik yaptırımları arttıracağını duyurduğu güne denk geldi. Washington, "hükümetin muhalefeti bastırma politikası kapsamında insan hakları ihlallerine karışmakla" suçladığı Kübalı 2 yetkiliyi kara listeye almıştı.

Kaynak: Euronews