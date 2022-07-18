Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı

Büyük Okyanus kıyılarında oluşan Estelle Kasırgası, Meksika kıyılarına doğru yaklaşıyor.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Estelle Kasırgası’nın ülkenin Büyük Okyanus kıyısındaki 6 eyalette sağanak yağış, şiddetli rüzgar, dolu ve yıldırımlara neden olacak.

Kasırganın akarsu taşkınları, sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği vurgulandı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, Estelle Kasırgası’nın ayrıca ülkenin diğer kesimlerinde de yoğun yağışlara ve hava sıcaklığında düşüşe neden olacağı belirtti.

Yetkililer, oluşabilecek felaketler sebebiyle vatandaşlara dikkatli olma uyarısı yaparken resmi açıklamaları takip etmelerini tavsiye etti.

Dalgaların yükselmesi bekleniyor

4 metre yüksekliğinde dalgalara neden olması kasırganın, kısa süre içerisinde "Kategori 3" seviyesine kadar ulaşarak saatte 165 kilometre hıza varan rüzgar ile birlikte önümüzdeki birkaç gün boyunca ülkenin batısındaki Guerrero, Michoacan, Colima, Jalisco, Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinde etkili olacağı açıklandı.