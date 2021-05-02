Meksika'da mağarada 1200 yıllık el izleri

Meksika'da arkeologlar Maya uygarlığından izler taşıyan bir mağara buldu. Yukatan yarımadasının kuzey ucundaki mağara, yerin 10 metre altında bulunuyor.

İZLER ÇOCUKLARA AİT

Mağarada dikkat çeken keşif ise duvarlardaki siyah, kırmızı ve gri renklerde 137 el izi. 1200 yıl öncesine ait izlerden çoğu, ergenliğe giren çocuklara ait.

Mayalarda siyah ölümü, kırmızı ise savaşı ya da yaşamı simgeliyor.

Çocukların ne kadar süre mağarada kaldığı bilinemiyor, ancak sonrasında mağaradan dışarı çıktıkları tahmin ediliyor.

MAYALAR'IN TORUNLARI MEKSİKA'DA YAŞIYOR

Maya uygarlığı 1500'lü yılların başında kıtaya giden İspanyol kaşifler tarafından yıkıldı.

Mayalar'ın torunları halen Meksika'nın güneydoğusu ile Guetemala ve Belize'de yaşıyor.

AA