Meksika'da metro üst geçidi çöktü: Ölü ve yaralılar var
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir metro üst geçidi tren vagonları ile çöktü. Olay sonrası ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.
Kuzey Amerika 04.05.2021, 09:20 04.05.2021, 09:27
Meksika'daki Mexico City metrosunun üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla kısmen çöktü.
Yapılan resmi açıklamaya göre, olay nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken 70 kişi ise yaralandı.
Olay yerine giden Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi;
İtfaiye ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde daha fazla bilgi vereceğiz.
Yeni Şafak
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