Meksika'da metro üst geçidi çöktü: Ölü ve yaralılar var

Meksika'daki Mexico City metrosunun üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla kısmen çöktü.

Yapılan resmi açıklamaya göre, olay nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken 70 kişi ise yaralandı.

Olay yerine giden Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi;

İtfaiye ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde daha fazla bilgi vereceğiz.

Yeni Şafak