O bölgede vakalar çok arttı: Hastane otoparkları yataklı servis olacak

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, eyaletteki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını bildirdi.

Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 17 olmasına rağmen bu eyaletteki Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yetkililer, hastane otoparklarının hastaların hizmetine açılacağını duyurdu.

Meksika’da hastane otoparkları daha önce de bu şekilde hizmet vermiş ancak virüse yakalanan hasta sayısının azalmasıyla söz konusu uygulama kaldırılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 498 bin 357 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 232 bin 346 kişi yaşamını yitirdi.

AA