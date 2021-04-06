Paskalya tatilini uzun bulunca Hıristiyan düşmanı ilan edildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun attığı tweet başına bela oldu.

Trudeau, cuma günü attığı tweet'te Paskalya tatilinden "uzun bir hafta sonu" diye bahsetti. Trudeau'nun "Paskalya" kelimesini kullanmaması sosyal medyada pek çok tartışmaya yol açtı. Bazı kullanıcılar, Başbakan'ı Hıristiyanlığa karşı olmakla suçladı.

Trudeau söz konusu tweet'te şu ifadeleri kullandı:

Uzun bir hafta sonunun başlangıcı. Bunun normalde bütün aileyle birkaç günlüğüne eğlenmek için buluşmak anlamına geldiğini biliyorum. Ancak Kovid-19 vaka sayısı ülke genelinde arttığı için bu yıl hepimiz işleri farklı şekilde yapmak zorunda kalacağız.

Trudeau'nun bu paylaşımı yalnızca binlerce beğeni almakla kalmadı, aynı zamanda eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Zira bir kişi Trudeau'nun Ramazan Bayramı, Hamursuz Bayramı ve Çin Yeni Yılı gibi diğer dinlerin özel günleri hakkında sürekli tweet attığını ancak bir Hıristiyan bayramı olan Paskalya'yla bir sorunu bulunduğunu söyledi.

@MCMassicotte adlı bir kullanıcıysa şu ifadeleri kullandı:

Başbakanımızın diğer dini bayramları kabullenmesi ve Hıristiyan bayramları konusunda politik doğrucu olması beni hayal kırıklığına uğrattı… Paskalya sadece uzun bir hafta sonu değildir.

Başbakana cevap veren bir başka kişi Trudeau'nun bu tweetine şaşırmadığını belirtip "Her zamanki gibi bütün Hıristiyanlara saygısızlık ediyor" dedi.

Öte yandan bazı kişiler Kanada Başbakanı'nı savundu. Zira @JSiculli kullanıcı adlı bir kullanıcı, Trudeau'nun Paskalya kelimesini kullanmamayı özellikle tercih etmediğini ve 4 Nisan'da bayramdan bahsedeceği bir tweet atacağını söyledi. Ancak Kanada saatiyle 06.10 itibarıyla henüz böyle bir paylaşım yapılmadı.