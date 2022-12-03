Quebec Başbakanı Legault, artık Kral III. Charles'a yemin etmek istemiyor

Quebec Başbakanı François Legault, perşembe günü yaptığı açıklamada, seçilen görevlilerin BK kralına yemin etme zorunluluğunu kaldıracak yasa tasarısını haftaya meclise sunacağını söyledi.

İktidardaki muhafazakar Quebec Gelecek Koalisyonu (CAQ) lideri Legault, "Kral'a yemin etmek hoşuma gitmiyor. Bu zorunluluğun kaldırılmasında hemfikir olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Legault'nun açıklaması, solcu Quebec Dayanışması (Québec Solidaire -QS) partisinin aynı gün yeminin kaldırılmasına ilişkin ayrı bir yasa tasarısı sunmasının ardından geldi.

Öte yandan yemin zorunluluğuna karşı çıkan sosyal demokrat Quebec Partisi'nden (Parti Québécois -PQ) üç milletvekilinin, 3 Ekim'de düzenlenen Quebec genel seçimlerinin ardından göreve başlarken Kral III. Charles'a bağlılıklarını göstermeyi reddettikleri gerekçesiyle, perşembe günkü eyalet meclisi toplantısına katılmasına izin verilmedi.

Aynı şekilde QS üyeleri de önce yemin etmeyeceklerini söylemiş, daha sonra eyalet meclisine giremeyecekleri belirtildiğinde kararlarını değiştirmişlerdi.

QS'nin sözcülerinden Gabriel Nadeau-Duboi, yemin şartına dair "Bunun çok eskide kalmış bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kanada, geçmişte Britanya İmparatorluğu'nun, günümüzdeyse BK'nin parçası halindeki 15 devletin oluşturduğu İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi. Kral III. Charles ise bu uluslararası koalisyondaki ülkelerin devlet başkanı. BK Kralı, kendisini temsil etmesi için topluluktaki her ülkeye vali atıyor.

Kanada Genel Valisi Mary Simon, meclis toplantılarının düzenlenmesinin yanı sıra başbakanın ve kabinenin yemin etmesi gibi süreçleri takip ediyor. Simon ayrıca Kral III. Charles'ı temsilen Kanada Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak da görev yapıyor.

BK merkezli haber ajansı Reuters, Quebec'teki yemin zorunluluğu tartışmasının son dönemde PQ ve QS partilerinin baskılarıyla yeniden gündeme geldiğini aktardı. Ayrıca Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de yaşamını yitirmesinin de gelişmelerde etkili olduğu belirtildi.

Leger Araştırma Şirketi'nin 13 Eylül'de düzenlediği ankette Quebec'teki katılımcıların yüzde 87'si BK'ye bağlılık hissetmediğini söylemişti. Ontario eyaletinde bu oran yüzde 73'ken, Britanya Kolumbiyası'ndaysa yüzde 71'di.

Kaynak: Independent Türkçe