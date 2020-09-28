Raramuri halkı su için 200 kilometre yürüdü

Meksika'nın yerlileri Raramuri halkı yetkililerin 2019 yılında söz verdikleri alt yapı ve su anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmek için eylem yaptı.

Bir grup Rarámuri, federal hükümetin yaklaşık bir yıl önce Başkan López Obrador tarafından imzalanan bir anlaşmaya uymasını talep etmek için Chihuahua şehrine 200 kilometreden fazla yürüdü.

Ekim 2109'da Bocoyna belediyesine yaptığı ziyarette López Obrador, Chihuahua'daki Sierra Tarahumara'da bir dizi hükümet sosyal programının sunulacağını ve orada altyapı projelerinin inşa edileceğini taahhüt etti.

Ancak bölge sakinleri sözünü tutmadığını söylüyor.

Bocoyna, Urique ve Guachochi'den yaklaşık 250 Rarámuri erkek, kadın ve çocuk, şikayetlerini eyalet başkentindeki federal hükümet dairelerine götürmek için Pazartesi günü San Juanito kasabasından yola çıktı.

Yol boyunca toplum merkezlerinde kaldıktan sonra grup, Perşembe günü Chihuahua şehrine geldi ve federal Refah Bakanlığı ofislerinin karşısındaki bir parkta kamp kurdu.



Rarámuri March for Work'ün koordinatörü Luis Carlos González Fierro, Sembrando Vida (Hayat Ekim) olarak bilinen ağaç dikme istihdam programı, Geleceği Oluşturan Gençler çıraklık programı ve sığır çiftliği cennetine destek sunan bir program vadetmişti.

Hükümet ayrıca su altyapısı ve asma köprüler inşa etme ve ev inşaatı için malzeme sağlama taahhütlerini yerine getiremedi.

González, federal hükümetin Chihuahua'daki kalkınma temsilcisi Juan Carlos Loera'nın, federal hükümetin sözlerinin tutulmasını sağlaması gerektiğini, ancak bunu yapmadığını söyledi.

Rarámurilerin, federal yetkililer onlarla buluşup taleplerini yerine getirmeyi kabul edene kadar merkezi Chihuahua kentindeki Lerdo parkında kalacağını söyledi.

González, eğer bu olmazsa, Mexico City'ye gitmek için bir otobüs kiralayacak ve başkentin merkez meydanı zócalo'da kamp kuracaklarını söyledi.

Meksika’nın Chihuahua Eyaleti Guanochi Belediyesi sınırlarında Tarahumara Sıradağları eteklerinde ikamet eden Raramuri (hızlı koşan) halkı Meksika toplumu içerisinde dezavantajlı gruplar içerisinde yer alıyor. Raramuri halkı dağlık bir

bölgede ve ulaşımı son derece zor bir coğrafyada dağınık bir şekilde hayatını idame ettiriyor. Raramuri halkı avlanmak ve kendi aralarında iletişim sağlamak için ise koşmayı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda. Meksika’nın maraton

koşucuları olarak da adlandırılan halk oldukça uzun mesafeleri ara vermeksizin koşmasıyla ünlü. Ancak sarp bir coğrafyada yaşamaları bölgeye kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde ulaştırılması önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Su-sanitasyon

alanında Raramurilerin içime ve kullanıma uygun olmayan su tüketmeleri sebebiyle deri, sindirim ve hatta göz hastalıkları sıklıkla görülüyor.

Kaynak: El Diario de Chihuahua (sp), Reforma (sp)