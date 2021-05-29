Tarihi yatılı okulda yüzlerce çocuğun gömüldüğü toplu mezar bulundu

Kanada'nın British Columbia bölgesinde, daha önce yapılan araştırmalarda yerli çocukları asimile etmek üzere eğitim verdiği ortaya çıkarılan ve 1978 yılında kapatılan bir yatılı okulda 215 çocuğun ceset kalıntıları bulundu. Kamloops Yatılı Okulu'ndaki toplu mezarda, üç yaşından küçük çocukların kalıntılarına da ulaşıldı.

Bölgedeki en büyük yerli gruplardan olan Tk'emlúps te Secwépemc'in lideri Rosanne Casimir, "Bildiğimiz kadarıyla bu çocukların ölümleri belgelenmedi" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Twitter paylaşımında, "Okulda bulunan mezar beni derinden üzdü. Bu, ülkemizin tarihinin karanlık ve utanç verici döneminin acı veren bir hatırlatıcısı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda yürütülen çalışmalarda, Kanada'da 19'uncu yüzyıldan 1970'lere kadar yerli çocukların zorla ailelerinden koparıldığı ortaya çıkarılmıştı. Çocukları 'asimile etmek' için kurulan okullarda, binlerce çocuğun fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığı tespit edilmişti.

Roma Katolik Kilisesi tarafından 1890 yılında kurulan Kamloops Yatılı Okulu'nun da, bu okullardan biri olduğu açıklanmıştı. 2015'te hazırlanan raporda, bu tür okullara en az 150 bin çocuğun gittiği kaydedilmiş ve 'kültürel soykırım' yapıldığı belirtilmişti.

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