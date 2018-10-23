Trudeau'da Suudi Arabistan’a yaptırım sinyali

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan’la imzalanan ve toplam değeri 15 milyar doları aşan savunma anlaşmasını sona erdirebileceklerini belirtti.

Justin Trudeau, "Daha önce (Suudilerin) ihracat izinlerini kötüye kullandıklarına dair endişelerimiz olduğunda bu izinleri dondurmuştuk. Bunu tekrar yapmaktan çekinmeyiz." sözlerini kullandı.

Trudeau, meclis oturumundan önce gazetecilere yaptığı açıklamada da Kanada’nın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında müttefikleri ile ortak çalıştığını açıkladı.

İki ülke arasındaki silah anlaşması

Kanada, 2014'te Suudi Arabistan'a Light Armoured Vehicles-LAV (Hafif Silahlı Araçlar) tipi askeri araç satışına onay vermiş, 928 araçlık satış 2015 yılında iktidara gelen Justin Trudeau hükümeti tarafından askıya alınmıştı. Anlaşmaya göre, Kanada, Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlı araç" satarken, bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taşıyıcı olduğu, 119'unun ağır saldırı tipi LAV-6 olarak üretildiği ve bu modellerin taretlerine yerleştirilmiş güçlü 105 milimetrelik toplar bulunduğu belirtiliyor.

LAV-6'ların 119'unun anti-tank araçlar olarak yapılandırıldığı anlaşmada, 119 adetlik bir başka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış doğrudan ateş desteği verebilecek özellikte olduğu, kalan araçlar arasında ise ambulans, mobil kumanda üniteleri, VIP taşıma ve vinçlerle donatılmış kurtarma araçları bulunduğu ifade ediliyor.

İki ülkenin arası yakın zamanda muhalifler nedeniyle açılmıştı. Kanada Büyükelçisi, Suudi Arabistan’da gözaltına alınan Kanada vatandaşları için bir açıklama yayımlamıştı. Bunu üzerine Suudi Arabistan, petrol satışı hariç tüm ticari ilişkileri sona erdirme kararı almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

