Ülke ekonomisi teknik resesyona girdi

Meksika ekonomisi geçen yılın son üç aylık döneminde de küçülerek üst üste ikinci çeyrekte de daralmış oldu ve teknik resesyona girdi.

Resmi istatistik kurumu INEGI'nin açıkladığı öncül verilere göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,1 azaldı.

Üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 oranında küçülen ekonominin takip eden dönemde de yüzde 0,3 daralması bekleniyordu. Sonuçlar beklentilerden daha iyi gelse de ekonomi durgunluğa girmekten kurtulamadı.

Meksika Maliye Bakan Yardımcısı Gabriel Yorio, "teknik resesyondan" bahsetmenin koronavirüs kaynaklık ekonomik dalgalanma ve küresel tedarik zinciri sorunlarını dikkate almamak anlamına geldiğini vurguladı.

Yorio tedarik zincirindeki sıkışmalar, hammadde fiyatlarının yükselmesi ve nakliye maliyetlerinin artmasının ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan uzmanlar resesyonun kalıcı olmayacağı ve tedarik sorunlarının gevşemesi ile ülkedeki otomotiv endüstrisinin tekrar canlanacağı görüşünde.Yine de Covid-19 salgını nedeniyle düzelmenin arzu edilen hızda olmayabileceğine dikkat çekiyorlar.

Yılın tamamına bakıldığında ise 2020 yılında yüzde 8,5 daralan ülke ekonomisi 2021'i yüzde 5'lik büyümeyle tamamladı.

Kaynak: Euronews