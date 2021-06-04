14 ay sonra açılıyor

Latin Amerika ülkesi Kolombiya, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla kapattığı Venezuela sınırını 14 ay sonra kademeli olarak yeniden açtı.

İki bin 250 kilometrelik sınırı bulunan iki ülke, diplomatik ilişkilere sahip olmasa da Kolombiya, ülkelerindeki sosyal ve ekonomik krizden kaçan Venezuelalıların ilk varış noktası konumunda bulunuyor.

Kolombiya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre, çarşamba gece yarısından itibaren nehir ve kara geçişlerinin kademeli olarak açılmasına izin verildi.

Bakanlık, geçişler sırasında Kolombiya Sağlık Bakanlığınca getirilen Covid-19 biyogüvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini bildirdi.

Sınırlarını mart 2020'de kapatan Kolombiya, 19 Mayıs'tan itibaren Brezilya, Ekvador, Peru ve Panama ile olan sınırlarını yeniden açmıştı.

Kolombiya'da yaklaşık 1,7 milyon Venezuelalı yaşıyor.

Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin Venezuelalı göçmenlere 10 yıllık geçici koruma statüsü verme kararı sonrası bu sayının artabileceği belirtiliyor.

Bogota yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini, 2016 barış anlaşmasını kabul etmeyen eski FARC militanları ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillalarını barındırmakla suçluyor.

Karakas ise, Duque'ye, ABD desteğiyle Maduro'yu devirme planı yapmak suçlaması yöneltiyor.

Kaynak: Euronews