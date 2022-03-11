36 yaşındaki devlet başkanı görevine başladı

Şili'de Aralık 2021'de düzenlenen seçimi kazanan 36 yaşındaki Gabriel Boric, başkanlık görevini teslim alarak Şili'nin en genç Devlet Başkanı oldu.

Şili Ulusal Kongre'sinde düzenlenen, çok sayıda ülke lideri ve temsilcisinin katıldığı törende yemin eden Boric, devlet başkanlığı görevini selefi Sebastian Pinera'dan devraldı.

Boric, yeni Senato Başkanı Alvaro Elizalde'nin okuduğu yemin metnine, "Halkın ve Şili halklarının huzurunda söz veriyorum." dedi.

Boric'in ardından, ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek hükümetin bakanları da yemin ederek görevlerini üstlenmeye başladı.

Boric, 36 yaşında devlet başkanlığı görevini üstlenerek, Şili'nin en genç Devlet Başkanı olarak tarihe geçti.

Gabriel Boric kimdir?

Şili'nin güneyinde Punta Arenas şehrinde 1986'da dünyaya gelen Boric, 2004'te Şili Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı. Üniversite yıllarında öğrenci gruplarına katılan Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan grubun lideri olarak tanındı.

Siyasi hayatına 2013 yılındaki seçimlerde Magallanes bölgesinden milletvekili seçilerek başlayan Boric, 2014'ten devlet başkanlığı görevini devralmasına kadar bu görevini sürdürdü.

Boric, 19 Aralık 2021'de düzenlenen ikinci tur seçimlerinde yüzde 55 oy alarak, 35 yaşında Şili'nin seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde etmişti.