47 yıl akıl hastanesinde unutuldu

La Voz del Interior Gazetesi'nin haberine göre, Arjantin'in Cordoba eyaletine bağlı Oliva şehrinde duvar işçisi olarak çalışan Arroyo, Ağustos 1971'de 22 yaşındayken adam yaralama suçundan yargılanırken şizofreni şüphesiyle akıl hastanesine sevk edildi.

Ancak Arroyo 1975'te yalnızca bir kez hakim karşısına çıkarıldı ve hakkındaki yargılama süreci sonuçlanmadı. Arroyo, o zamandan bu yana hastanede tutuluyor.

Hastanede geçen 47 yılın ardından hastane çalışanlarından Consuelo Visconti, hareketlerinin diğer hastalardan "farklı ve normal" olduğunu fark ettiği Arroyo'nun kayıtlarını araştırmaya başladı.

Visconti kayıtlarda, Arroyo'nun 27 Ağustos 1971'de hastaneye getirildiğini ve Bell Ville Federal Mahkemesinde yargılandığını tespit etti. "Hafif yaralama" suçunun hapis cezası gerektirmediği Arjantin'de Arroyo'nun suç kayıtlarını araştıran Visconti, federal mahkemede Şubat 2015'te çıkan yangında arşiv dosyalarının yandığını öğrendi.

Visconti, bunun ardından Arroyo'nun durumunun tekrar değerlendirilmesi için mahkemeye başvurdu. Başvuru üzerine federal mahkeme soruşturma başlattı. Mahkeme, 2 ay sonra 70 yaşına girecek Arroyo'nun akıl sağlığının yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Miguel'in kardeşi Ramona Arroyo da kardeşinin psikolojik sorunu olmadığını belirterek, "Miguel hep biraz öfkeliydi ama saldırgan değildi ve hiçbir hastalığı da yoktu." dedi.

Ramona Arroyo, hastane görevlilerinin kardeşini ziyaret etmesine engel olduğunu ifade etti. Yaklaşık 5 yıldır kardeşini göremediğini belirten Ramona Arroyo, "Onu görmek istediğimizde bize 'Sizin ziyaretleriniz onu daha da saldırgan hale getiriyor' diyorlardı." şeklinde konuştu.

Miguel Arroyo, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor düzenlenirse hastaneden çıkabilecek. Ancak hastaneden çıksa bile Arroyo'nun gidecek yeri olmadığı ve kendisine bakabilecek kimse bulunmadığı belirtiliyor.



