ABD'den Nikaragua liderinin eşine yaptırım ve Çin etkisi

ABD hükümeti 27 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada, Nikaragua'nın başkan yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Daniel Ortega'nın eşi olan Rosario Murillo'ya ülkede devam eden protesto gösterilerinde muhaliflere uygulanan baskı bahanesiyle yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kapsamına başkan yardımcısı Murillo'nun yanısıra bir ulusal güvenlik danışmanı da alındı.

Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve ABD Hazine yetkililerinin Murillo ve danışman Nestor Moncada Lau'nun sahip olduğu ABD yargı yetkisi dahilindeki mülkleri dondurmalarını sağlayan bir idari kararın parçasıydı. Aynı zamanda banka işlemleri yapmaları da engellendi.

ABD Hazine Bakanı Nikaragua'nın zenginliğini dert edindi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı basın açıklamasında, "Başkan Yardımcısı Murillo ve siyasi aktörleri iktidardaki güçlerini birleştirmek için Nikaragua'nın zenginliğini yağmalamayı denediler. Bu yönetim, yüzlerce masum Nikaraguyan'ın ölümüne yol açan ve ekonomilerini yok eden şiddetli protestolar ve yaygın yolsuzluklardan sorumlu Ortega yönetimini tutmaya kararlı." dedi.

Ülkede muhalefet gösterilerinin sosyal reformlardan 'hükümet istifa'ya evrilmesinde cumhurbaşkanı Ortega'nın eşini başkan yardımcılığına ataması en önemli etken oldu. Bu atama muhalefete istediği argümanı vermiş oldu. Muhalefet otoriterleştiğini iddia ettiği Ortega’nın ve eşinin istifasını talep ediyor.

Ortega, ABD’nin de bu grupları mali olarak desteklediklerini kaydediyor

18 Nisanda emekliye ayrılma reformuyla başlayan muhalefet gösterileri daha sonra amacını ve hedefini değiştirdi. Başkan Daniel Ortega'nın ve eşinin- aynı zamanda Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nın ayrılmasını talep etmek için bir hareket haline dönüştü.

Kamu güvenliği sorumlusu Luis Barrantes tarafından yapılan açıklamaya göre, muhalefet sosyal düzeni bozmak için vandalizm ve terörizmi teşvik etmeye devam ediyor.

Akla Nigaragua’ya Venezuela ve Brezilya tarzı bir dizayn mı verilmek isteniyor? sorusu geldi. Eski bir solcu Sandinista isyancı olan Ortega, 2007'den beri başkanlık görevini yürütmektedir.

Çin'in başlattığı Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayacak olan Panama Kanalı alternatifi kanal projesi

İktidarın Çin ile birlikte başlattığı Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayacak ve Panama Kanalı’na alternatif olabilecek kanal projesinin olaylardaki etkisi ne ölçüde bilinmiyor.

40 yıllık Amerikancı diktatör Anastasio Somoza’yı devirerek 1979 devrimiyle işbaşına gelen ve demokratik bir seçimle iktidarı 1990’ların başında neoliberal sağcı muhalefete bırakan Sandinistler muhalefetin iddialarını reddediyor, ısrarla ABD’yi işaret ediyor.

İktidara göre ABD’nin rahatsızlığı Çin’in Nikaragua üzerindeki artan etkisi ve Panama kanalına alternatif olacak büyük bir kanal projesi planı.

Nikaragua'nın batısı Büyük Okyanus, doğusu ise Karayip Denizi / Atlantik Okyanusu ile çevrili. Çin, ülkede birkaç yıl önce okyanuslar arası bir kanal inşa etmek için düğmeye bastı. Projeye göre Pasifik Okyanusu ile Atlantik Okyanusunu birbirine bağlayacak bu kanal ticaretin de seyrini değiştirecek. Projeye göre Çin merkezli Hong Kong Nicaragua Development (HKND) şirketi, 278 kilometre uzunluğundaki kanalı tamamladıktan sonra 50 yıl boyunca işletecek.

Nikaragua böylece bir süre önce 100’üncü yılını kutlayan güneydeki Panama Kanalı’na rakip olacak. Ortega, kanalın ülkesi için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor. Bu projenin duyulması ile eş zamanlı olarak ülkede başlayan muhalif gösterilere dikkat çekiyor.

Dünya ticaretinin yüzde 5’i Atlas ve Büyük Okyanus’u birleştiren Panama Kanalı üzerinden yapılıyor.

Çin’in Latin Amerika’daki etkinliği ise ABD'nin kırmızı çizgisi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 11:57