Açız diyen vatandaşına 'yeterince şişmansın' dedi

Ekvador'da aç olduğunu söyleyen bir kadına "Yeterince şişmansın" dediğini söyleyen Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, tepkiler üzerine özür diledi.

Televizyonda yayımlanan De frente con el presidente (Devlet Başkanı'yla İleri) programında konuşan Moreno, epey iri bir kadının kendisine "Biz açız" dediğini, kendisininse ona "Hanımefendi, siz yeterince şişman görünüyorsunuz" yanıtını verdiğini söyledi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Moreno, birkaç saat içinde Twitter'da özür açıklaması yayımladı. Moreno mesajında "Kadınlara her zaman saygı duydum ve haklarını tümüyle uyguladım. Bu zor zamanlarda desteklediğimiz açlıkla mücadele politikasıyla ilgili konuşmam sırasında bir kadına yönelik kasıtlı olmayan sözlerim nedeniyle en içten özürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ekvador Ombudsman Ofisi de, Devlet Başkanı'nın ayrımcı ifadeleri nedeniyle özür diledi.

Merkez soldan iktidara gelen ancak ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Moreno, daha önce de gaflarıyla gündeme gelmişti. Ekvador lideri, geçen yıl kadınların sadece çirkin buldukları erkeklerin cinsel tacizinden şikayet ettiklerini söylediği için eleştirilmişti.

Bu hafta sonu ikinci turu yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde yarışmayan Moreno, yakında görevi devredecek.



Kaynak: Independent Türkçe