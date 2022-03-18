banner39

banner35

Amazon ormanında kaybolan ve haftalardır aranan kardeşler bulundu

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Latin Amerika 18.03.2022, 15:07
Amazon ormanında kaybolan ve haftalardır aranan kardeşler bulundu

Sekiz yaşındaki Glauco Ferreira ve altı yaşındaki kardeşi Gleison, 18 Şubat'ta Manicore kasabası yakınlarındaki ormanda küçük kuşları yakalamaya çalışırken kayboldu.

Kasabadan yüzlerce kişi iki küçük çocuğu aramak için seferber oldu. 4 hafta süren aramalar sonuçsuz kaldı.

Amazon ormanında yağmur mevsimi yaşanması arama çalışmalarını oldukça güçleştirdi.

Umutlar tükenirken iki erkek kardeşten sevindirici haber geldi. Küçük çocuklar salı günü şans eseri bir ormancı tarafından bulundu.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı.

#Brezilya
Yorumlar (0)
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?