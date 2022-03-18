Amazon ormanında kaybolan ve haftalardır aranan kardeşler bulundu

Sekiz yaşındaki Glauco Ferreira ve altı yaşındaki kardeşi Gleison, 18 Şubat'ta Manicore kasabası yakınlarındaki ormanda küçük kuşları yakalamaya çalışırken kayboldu.

Kasabadan yüzlerce kişi iki küçük çocuğu aramak için seferber oldu. 4 hafta süren aramalar sonuçsuz kaldı.

Amazon ormanında yağmur mevsimi yaşanması arama çalışmalarını oldukça güçleştirdi.

Umutlar tükenirken iki erkek kardeşten sevindirici haber geldi. Küçük çocuklar salı günü şans eseri bir ormancı tarafından bulundu.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı.