Arjantin'de bağımsızlık kutlamalarında hükümet protestosu

Arjantin'in bağımsızlığını kazanmasının 205'inci yıl dönümünde sokağa çıkan muhalefet yanlıları, ülkenin çeşitli şehirlerinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi.

Başkent Buenos Aires'te şehir merkezinde düzenlenen gösteriye, muhalefetin çağrısıyla sokağa çıkan yüzlerce kişi katıldı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler ellerindeki sert cisimlerle gürültü yaptı ve gösteriye arabasıyla katılarak konvoy oluşturanlar da korna çalarak onlara eşlik etti.

En yüksek katılımlı gösteri, kırsal kesimin hükümet ile problemlerine dikkat çekmek amacıyla Buenos Aires'e yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki San Nicolas kentinde yapıldı. Yerel basın, bu gösteriye on binlerce kişinin katıldığını yazdı.

Siyasilerin yanı sıra farklı eyaletlerden gelen tarım ve hayvancılık sektörlerinden temsilcilerin katıldığı gösteride, hükümetin politik, ekonomik ve sosyal gidişatını değiştirmesi istendi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 9 Temmuz, 1816'da ülkenin İspanyol monarşisinden siyasal bağımsızlığını ilan etmesinden beri bağımsızlık günü olarak kutlanıyor.