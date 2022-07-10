Arjantin'de IMF protestosu

Bir süredir başkent Buenos Aires'in sokaklarda ve bulvarlarda kamp kurarak hükümetin politikalarını ve yaşanan sosyo-ekonomik zorlukları protesto eden halk bağımsızlık günü kutlamalarında protesto yürüyüşü düzenledi. Büyük Meydan'da toplanan protestocular genel grev çağrısında bulundu.

Daha sonra cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yürüyüşe geçen protestocular binanın önünde de tencere çalarak ve ulusal marş okuyarak eylem düzenledi.

Arjantin'in bağımsızlık günü dolayısıyla bir konuşma yapan Fernandez, döviz rezervlerinin düşük olduğu ve küresel enflasyonun yükseldiği bu dönemde ülkenin ekonomik sorumluluğa ihtiyaç duyduğunu belirtti ve "Mali denge ve döviz istikrarına doğru giden yolda yürümeliyiz" dedi.

"Birlik" kavramına vurgu yapan Arjantinli lider "Tarih bize bu değeri en zor günlerde korumamız gerektiğini öğretti" diye konuşu.

Dünyanın en büyük mısır ve soya üreticileirnden olan Güney Amerika ülkesi yıllık yüzde 60'ı aşan enflasyon, para birimi üzerindeki büyük baskılar ve zayıf döviz rezervinin akaryakıt ithalat maliyetindeki artış karşısında tükenmesiyle mücadele içinde.

"IMF, 21'inci yüzyılın İspanya İmparatorluğu"

On yıllardır ekonomik kriz dalgalarıyla boğuşan ülke bu yılın başında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2018'de başarısızlığa uğrayan ekonomik programın yerine 44 milyar dolarlık yeni bir borç yapılandırma anlaşması imzaladı. Ülkede birçok kişi sıkı ekonomik politikalardan IMF'yi sorumlu tutuyor.

Başkent dolduran protestocular cumartesi günü ellerinde "IMF'den ayrıl" ve "Dışarı. Fon. Dışarı!" yazan dövizlerle yürüdü. Eylemciler hükümetten borç ödemesinin yapılmaması çağrısında bulunuyor.

Yürüyüşe katılan sosyalist milletvekili Juan carlos Giorgano ülkesinde devasa bir kriz olduğunu belirterek "Arjantin IMF'nin yarı sömürgeci prangalarında. Bugün, Arjantin'in ikinci bağımsızlığı için buradayız. Arjantin IMF ile bağlarını kesmeli, IMF, 21inci yüzyılın İspanya İmparatorluğu" diye konuştu.

"Ekonomi bakanının istifası, ekonomik ve mali çöküşün göstergesi"

Fernandez'in hükümeti geçen ay iki ılımlı üyesini yitirdi. IMF ile müzakereleri yürüten Ekonomi Bakanı Martin Guzman'ın geçen hafta aniden istifa etmesi Fernandez hükümetini karmaşaya sürükledi. Guzman'n yerinde ekonomist Silvina Batakis atandı.

Guzman'a göre sol kanada daha yakın olduğu belirtilen Batakis cuma günü IMF ile görüşerek ülkedeki popülist politika değişikliği endişelerine rağmen ekonomik istikrar sözü verdi.

Merkez-solda yer alan Cumhurbaşkanı Fernandez, özellikle iktidarı oluşturan koalisyon içindeki militan sol kanattan gelen baskı altında. Arjantin İşçi Partisi, artan yoksulluk ve yüksek enflasyon karşısında halka destek olmak amacıyla devlet harcamalarının rahatlatılmasını istiyor.

"Ekonomi bakanının istifası ülkedeki işçilerin hayatlarını, bütün nüfusu etkileyen ekonomik ve mali çöküşün olduğunu gösterdi" diyen İşçi Partisi milletvekili Marcelo Ramal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 80-90'lara ulaşabileceğini belirtti ve ücretlerin aynı hızda artmadığına dikkat çekti.

İktidarın diğer ortağı eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in Vatandaşlık Birliği Partisi (Unidad Ciudadana) de Sri Lanka gibi ülkelerde protestolara yol açan Covid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinin azaltılması için harcamaların arttırılmasından yana.

Milyonlarca Arjantinli'nin aşevleri ve devlet yardımları sayesinde hayatta kalmayı başadığı belirtiliyor. Resmi rakamlara göre artan fiyatlar ve düşük ücretler ülke nüfusunun yüzde 37'sini etkileyen yoksullluğun daha da kötüye gideceğine işaret ediyor.

Kaynak: Euronews