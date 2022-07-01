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Arjantin'de küçük uçak düştü: 4 ölü

Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli yaşamını yitirdi.

Latin Amerika 01.07.2022, 21:57
Arjantin'de küçük uçak düştü: 4 ölü

Arjantin basınına göre, ülkenin güneyinde bulunan Rio Grande Havaalanı'nda, sağlık hizmetlerinde kullanılan bir uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir hemşire yaşamını yitirdi.

Flying America Hava Yollarına ait Learjet 35A tipi uçağın havalanır havalanmaz düştüğü bildirildi.

Kaynak: AA
#Arjantin #küçük uçak
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