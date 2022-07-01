Arjantin'de küçük uçak düştü: 4 ölü

Arjantin basınına göre, ülkenin güneyinde bulunan Rio Grande Havaalanı'nda, sağlık hizmetlerinde kullanılan bir uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir hemşire yaşamını yitirdi.

Flying America Hava Yollarına ait Learjet 35A tipi uçağın havalanır havalanmaz düştüğü bildirildi.