Arjantin'de küçük uçak düştü: 4 ölü
Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 sağlık personeli yaşamını yitirdi.
Latin Amerika 01.07.2022, 21:57
Arjantin basınına göre, ülkenin güneyinde bulunan Rio Grande Havaalanı'nda, sağlık hizmetlerinde kullanılan bir uçak kalkıştan hemen sonra düştü.
Kazada 2 pilot, bir doktor ve bir hemşire yaşamını yitirdi.
Flying America Hava Yollarına ait Learjet 35A tipi uçağın havalanır havalanmaz düştüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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