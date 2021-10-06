Arjantin'de yerliler gösteri yaptı

Arjantin'de Başkent Buenos Aires'te yerli halklar ve sosyal organizasyonların çağrısıyla toplanan kalabalık, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

Yerli halklara özgü şarkılar söyleyen ve slogan atan yüzden fazla kişi, yerlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılmaması çağrısında bulundu.

"Yerli toplulukların kriterlerine uygun hareket edilmesini bekliyoruz"

Gösteriyi düzenleyenlerden Mapuche yerlisi Sol Quinchagual, AA muhabirine, gösterinin, yerli toplulukların yaşam alanlarından çıkarılmasını engellemek ve yasanın uygulanması için gerekli bütçenin onaylanması talebiyle yapıldığını söyledi.

Hidrokarbon kullanımı ve büyük ölçekli metal madenciliğiyle mücadele gibi konular nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde yerlilerin mücadele verdiğini belirten Quinchagual, "Yerli toplulukların kriterlerine uygun hareket edilmesini veya bu alanların yerlilerin lehine olacak bir şekilde yönetilmesini bekliyoruz." dedi.

Quinchagual, yerlilerin yaşam alanlarına ilişkin, "Ülkedeki çoğu yerli topluluk, halktan dışlanmış şekilde büyükşehirlerde yaşamak için uygun olmayan yerlerde hayat sürüyor. Yerli toplulukların yaşam alanlarının bizim politik-sosyal gelişimimiz için uygun olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bir diğer Mapuche yerlisi Margarita Penailillo da Kongre'de milletvekilleriyle görüşerek yerlilerin yerlerinden çıkarılmaması için destek isteyeceklerini dile getirdi.

Penailillo, mart ayında Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in bu yasanın yürürlük süresini uzatacağını açıkladığını hatırlatarak, kanunun Kongre'deki komisyonlardan geçtiğini sadece oylanması gerektiğini ifade etti.

Arjantin'de 2006'da çıkarılan ve bu zaman kadar uzatılarak gelen 26 bin 160 sayılı kanun, yerlilerin yaşadıkları alanlardan zorla çıkarılmasının önüne geçiyor. Uygulama süresi 23 Kasım'da dolan yasanın, yürürlükte kalması için Arjantin Ulusal Kongresindeki Temsilciler Meclisi ile Senato'da onaylanması gerekiyor.

Öte yandan, ülkedeki bazı kesimler, yerlilerin ülkenin çeşitli bölgelerinde bulundukları yaşam alanını işgal ettiğini savunuyor.