Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın azil sürecini başlattı

Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve bazı eyalet valilerinin, Rosatti'nin başarısız olduğu gerekçesiyle görevden alınma sürecinin başlatılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Fernandez, Rosatti'nin yanı sıra Yüksek Mahkeme üyeleri Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda ve Ricardo Lorenzetti hakkında da aynı süreci başlattı.

Fernandez, hükümet bloku Frente de Todos'a görevden alma süreçlerini desteklemeleri çağrısında bulundu.

Komiteye gönderilecek

Arjantin basınına göre, yargıçların görevden alınmasıyla ilgili teklif Temsilciler Meclisi Soruşturma Komitesine bugün gönderilecek.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, "Son dönemde, Arjantin devlet sisteminde kuvvetler ayrılığı prensibini ihlal edecek şekilde kurumsal sistemin kabul edilemez biçimde bozulduğuna şahit olduk. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Arjantin Yüksek Mahkemesinin aldığı karar ve uygulamalarla yetkilerini aştığı, özellikle kuvvetler ayrılığı prensibinin ihlal edildiği belirtildi.

Görevden alma teklifinin valiler ve ittifak üyeleri arasında yapılan toplantı sonrasında, Buenos Aires Eyalet Valisi Axel Kiciloff, Catamarca Eyalet Valisi Raul Jalis ve Santa Cruz Eyalet Valisi Alicia Kirchner de dahil olmak üzere 12 vali tarafından imzalandığı ifade edildi.