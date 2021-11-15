Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den diyalog çağrısı

Fernandez, liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi (Todos) ittifakının parlamento seçimlerinde muhalefetin gerisinde kalmasının ardından, Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'tan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunduğu bir video yayımladı.

Demokrasinin ülkesini güçlendirdiğini belirten Fernandez, "Bu seçimle birlikte iki krizin damgasını vurduğu ülkemiz için çok zorlu bir aşama sona eriyor. Birincisi, önceki hükümetten miras kalan ve çözülmesi gereken çok büyük zorlukların olduğu ekonomik kriz. Bir diğeri, yavaş yavaş üstesinden geldiğimiz acımasız bir pandeminin neden olduğu sağlık krizi." diye konuştu.

Fernandez, ittifakının oy kaybetmesine işaret ederek, "Halkın sandıktaki ifadesine duyduğum derin saygıdan dolayı ülkemiz için yeni bir aşamanın açıldığına inanıyorum." şeklinde konuştu.

- "Hükümet ile Kongre arasındaki ilişkinin verimli olmasına ihtiyacımız var"

Fernandez, hükümetinin elde ettiği başarıları hatırlatarak, "Karşılaştığımız zorlukları çözmek istiyorsak, fikir birliği oluşturmak için büyük çoğunluğa ihtiyacımız var. En kısa zamanda, siyasi kesimlerle, mümkün olduğunca ortak bir gündem üzerinde anlaşmaya varmak için görüşeceğim. Diyaloğa açık, sorumlu bir muhalefet vatansever bir muhalefettir." ifadelerini kullandı.

Parlamento seçimleriyle Kongre'deki güç değişimine işaret eden Fernandez, "Hükümet ile Kongre arasındaki ilişkinin verimli olmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Fernandez, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetini, Uluslararası Para Fonundan (IMF) aldığı 44 milyar dolarlık borç nedeniyle eleştirdi ve şunları söyledi:

"IMF ile sürdürülebilir bir anlaşmaya varma çabalarımızı derinleştireceğiz. Böyle sürdürülemez borçların getirdiği belirsizlikleri ortadan kaldırmalıyız. Ve bunu, istihdam yaratarak toparlanma yolunda devam etmemizi sağlayan koşulları korurken, aynı zamanda enflasyon kötülüğünün kalıcı bir şekilde azaltılmasını hedeflerken yapmalıyız."

Fernandez, aralık ayının ilk haftasında, hükümetinin IMF ile yaptığı görüşmelerde uzlaştığı konuları içeren bir ekonomik planı onaylanması için Ulusal Kongreye göndereceğini açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, mesajını yayımlamasının ardından, seçimlerde liderliğini yaptığı ittifakın adayları ile destekçilerinin seçim sonuçlarını takip etmek için toplandığı etkinliğe katıldı.