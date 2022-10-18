Arjantin, Katar'dan İran cumhurbaşkanı yardımcısını tutuklamasını istedi

Fransız Haber Ajansı (AFP) Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın savcılık kararı uyarınca Mohsen Rezaei’nin tutuklanma talebini Katarlı yetkililere ilettiğini duyurdu.

18 Temmuz 1994 yılında düzenlenen saldırı, 85 kişinin ölümüne 300’e yakın kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Arjantin savcısı, saldırı düzenlendiğinde İran Devrim Muhafızları Komutanı olan Mohsen Rezaei'nin tutuklanmasını istemişti.

Arjantin, son olarak ocak ayında Nikaragua'da Devlet Başkanı seçilen Daniel Ortega’nın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törenlere Rezaei'nin de katılmasını protesto etmişti.

Arjantin, Rezai’yi, İran Devrim Muhafızları Komutanı olarak saldırı emrini vermekle suçlanıyor.

Arjantin, başkent Buenos Aires’teki İsrail Büyükelçiliği’ne 1992 yılında düzenlenen saldırıda ise 29 kişi ölmüş, 200’e yakın kişi yaralanmıştı.

Arjantin, Latin Amerika’da 300 bine yakın nüfusu ile en fazla Yahudi’nin yaşadığı ülke olarak biliniyor.

Kaynak: Euronews