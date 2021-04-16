Arjantin yoksulluğun pençesinde

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'in eteklerinde yer alan Manzanares eyaletinden fotoğraflar ülkedeki yoksulluğu çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor.

İnsanlar, odun yakarak yemek pişiriyor, çocuklar derme çatma evlerin yanında eski oyuncaklarla çıplak ayakla oynuyor. Bazı hanelerin ise elektriği ve akan suyunun olmadığı görüyor.

"HER ŞEYİ KAYBETTİK"

İşsiz ve iki ergen çocuğu olan 43 yaşındaki Aida Mariela Unayche, "Burada her gün yaşamak zorundayız. Yarın ne yapacağımızı ve ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Yoksulluk sizi buna götürüyor. Artık hiçbir şeye hakkımız yok. Her şeyi, hatta haysiyetimizi bile kaybettik” ifadelerini kullandı. Unayche ayrıca, liseyi bitirdiğini ancak şimdi bağışlarla yaşadığını sözlerine ekledi.

YARDIM ALANLARIN SAYISI 10 MİLYONA YÜKSELDİ

Bununla birlikte, Arjantin ekonomisi, yıllarca süren şiddetli ekonomik kriz ile insanların tasarruflarını ve harcama gücünü tüketen ve fiyatları yükselten yüksek enflasyonla harap oldu. Salgından önce, yaklaşık 45 milyonluk bir nüfusta 8 milyon Arjantinli gıda yardımı alırken, bu rakam şu anda 10 milyona çıktı.

İNSANLAR İKİ İŞTE BİRDEN ÇALIŞIYOR

Sosyal Kalkınma Bakanı Daniel Arroyo Reuters'a verdiği demeçte, "Gıda fiyatları Arjantin'in en kritik sorunu. İnsanlar, evlerini geçindirmek için genellikle iki işte birden çalışıyor” dedi.

Diğer taraftan, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández'in merkez-sol Peronist hükümeti, partinin çekirdek seçmenlerinin birçoğunun Buenos Aires çevresindeki daha az varlıklı bölgelerde yaşadığından, Ekim ayı ortası seçimleri öncesinde konumunu güçlendirmek için yoksulluğu azaltma yolunda çeşitli adımlar atacak.

Sosyal Kalkınma Bakanlığı, corona virüs kilitlenmelerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için 2020'de 2,6 milyar dolarlık bir bütçeye sahipti. Arroyo, 2021'de daha fazla yardım yapılabileceğini söyledi.

ENFLASYON ORANI YILIN SONUNDA YÜZDE 46 OLACAK

Öte yandan, Arjantin, diğer Latin Amerika ülkelerine nazaran nispeten yüksek seviyelerde yardım yapıyor, ancak sosyal sübvansiyonların büyük bir kısmı enflasyonu artıran ve dolayısıyla yoksulluğu artıran para basımıyla finanse ediliyor. Yakın tarihli bir merkez bankası anketine göre, Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 6,7 büyüyeceği ve enflasyon oranın yüzde 46 olacağı tahmin ediliyor.

Manzanares yaşayan 10 çocuklu 42 yaşındaki işsiz bir kadın María Núñez ise, salgının halktaki ekonomik etkisine ilişkin, "Salgının ilk yılı çok zordu, işsiz kaldım. Her zaman evlerde yardımcı olarak çalıştım ve her şey çok ani oldu. Kocam ve tüm çocuklarım işsizdi Herkes için çok zordu " açıklamasını yaptı.

Kaynak: NTV