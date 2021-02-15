Amazon yerlileri aşı olmamak için sağlıkçılara okla saldırıyor

Kovid-19'un dünyada en çok etkili olduğu ülkelerden Brezilya'da Amazon ormanlarında yaşayan yerli halk ve kabilelerin 'misyoner papazların olumsuz telkinleri sebebiyle' aşı yaptırmak istemediği ve bazı sağlık görevlilerine saldırdığı belirtiliyor.

Amazonas'ta yer alan Sao Francisco bölgesinde Jamamadi köylülerinin Kovid-19 aşısı yapmaya gelen sağlık görevlilerine ok ve yaylarla saldırıları söz konusu.

Apurina kabilesi lideri Claudemir da Silva, bu durumun her köy ve kabilede görülmediğini belirtirken, "Şehirden uzak yerlerde kilise ve şapellerde görevli misyoner - evangelist papaz ve rahiplerin aşı karşıtı söylemleri ve vaazları bu duruma en büyük sebep. Bazı papazlar insanlara aşı yaptırdıkları taktirde bir timsaha dönüşeceği gibi çılgınca şeyler söylemiş. Eğitimsiz halk da buna inanıyor." diyor.

Brezilya'nın tamamına yakını yağmur ormanlarıyla kaplı Amazonas bölgesinde yaşayan 300'ü aşkın kabilenin yaklaşık 800 bin nüfusu olduğu tahmin ediliyor.

Brezilya Anropoloji Derneği de bilinmeyen bazı dini grupların aşı karşıtı söylemler yaptığını teyit ediyor ancak şehirde ise durum tam tersi. Yetkililer kentlerdeki kiliselerde görev yapan papazların ise cemaatlerine aşı olmaları konusunda hızlı davranmaları gerektiğini söylediğini belirtiyor.

Brezilya'da koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana Amazonas bölgesinde yaşayan yerli halktan yaklaşık 50 bin kişi Covid-19'a yakalandı. Kabilelerde yaşanan toplam can kaybı ise 957 olarak kayıtlara geçti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 aşısı üreten firmaların sözleşmelerinde bulunan maddelerin neredeyse hiçbir garanti vermediğini öne sürmüş, "Eğer aşı olup bir timsaha dönüşürsem bu sizin sorununuz. Bir süper adama ya da sakallı bir kadına da dönüşebilirsiniz. Bunun olmayacağına dair bir garanti yok." ifadelerini kullanmıştı. Kendisi de Covid-19'a yakalan Bolsonaro aşı da olmamıştı.

Kaynak: EURONEWS