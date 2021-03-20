Aşı karşıtı siyasetçi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 aşı karşıtlığıyla tanınan siyasetçi Silvio Antonio Fávero, 54 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fávero'nun yakınları, siyasetçinin 11 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Doktorların açıklamasına göre siyasetçi, iki gün sonra virüsün yarattığı sağlık sorunlarının kötüleşmesi nedeniyle 13 Mart'ta hayatını kaybetti.

Eyaletin valisi Mauro Mendes, siyasetçinin kaybının ardından üç gün yas ilan etti.

Kovid-19 aşısının etkisine ve güvenliğine dair Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla benzer pozisyonu savunmuş olan Fávero, pandemiyi uzun süre kabullenmemiş, sosyal mesafe kurallarını uygulamaya direnmiş ve aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu.

18 Aralık 2020'de Brezilya Yüksek Mahkemesi, bölgesel yönetimlere ve belediyelere aşı olmayı reddedenlere ya da aşılama çalışmalarını sekteye uğratacak davranışlarda bulunanlara karşı yaptırım uygulayabilme yetkisi vermişti.

Fávero'ysa şubatta Mato Grosso do Sul eyaletinde zorunlu aşı yapılmasına karşı bir yasa tasarısı sunmuştu.

Tasarıyla ilişkin açıklamasında siyasetçi, “aşıların olası yan etikleri ve güvenilirliğine dair soru işaretleri bulunduğunu” belirterek “aşılanmanın zorunlu hale getirilmesinin doğru olmadığını” savunmuştu.

2018'de Jair Bolsonaro'nun seçimi kazanarak devlet başkanı olduğu radikal sağ Sosyal Liberal Parti üyesi siyasetçi, 2020'de görüş ayrılıkları nedeniyle partiden ayrılmıştı.