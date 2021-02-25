Kolombiya AstraZeneca aşısının acil kullanımını onayladı

AstraZeneca aşısı, Kolombiya'da acil kullanım onayı olan üçüncü koronavirüs aşısı oldu.

Kolombiya AstraZeneca aşısının acil kullanımını onayladı

Kolombiya'da, AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verildi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Böylece, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı ve Pfizer/BioNTech'in ardından Kolombiya'da AstraZeneca acil kullanım onayı olan üçüncü Kovid-19 aşısı oldu.

Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı vurulan kişi sayısı 45 bin 150'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişi Kovid-19'a yakalandı, 59 bin 260 kişi yaşamını yitirdi.

AA

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