Ayağının tozuyla açıkladı: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacağız

Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini verdi.

Washington Post'un haberine göre, Bolsonaro, muhafazakar çizgideki Israel Hayom gazetesi ile yaptığı söyleşide, "İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda evet demiştim." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, devlet başkanı seçildikten sonra yabancı basınla ilki olan söyleşide, İsrail'i uluslararası arenada da destekleme sözü verdi. Aşırı sağcı lider, "BM'de İsrail ile ilgili hemen hemen tüm meselelerde oyumuza güvenebileceğinizden hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Brasilia'daki Filistin Büyükelçiliğini yerinden kaldırma fikrini de dile getiren Bolsonaro, "Devlet başkanlığı sarayına çok yakın inşa edilmiş. Hiçbir büyükelçilik devlet başkanlığı sarayına çok yakın olamaz, bu nedenle büyükelçiliği taşıma niyetindeyiz. Filistin'in büyükelçilik hakkına sahip olmak için önce devlet olması gerekli." dedi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açıldı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net