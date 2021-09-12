Aydınlık Yol örgütünün lideri Guzman öldü

Peru'da faaliyet gösteren Aydınlık Yol örgütünün kurucusu Abimael Guzman cezaevinde öldü.

Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPE) başkanı Susana Silva, açıklamasında, uzun süredir sağlık problemleri bulunan Guzman'ın, Callao kentindeki hapishanede öldüğünü doğruladı.

29 yıldır tecritte tutulan Guzman'ın 13 Temmuz'da sağlığının bozulduğu, 20 Temmuz'da hastaneye sevk edildiği ve 5 Ağustos'ta ise taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Birkaç gün önce sağlık durumu tekrar kötüleşen Guzman'ın, Sağlık Bakanlığından gelen bir doktor tarafından muayene edildiği bildirildi.

Peru'nun Arequipa kentine bağlı Molleno kasabasında 1934'te doğan Guzman, Aydınlık Yol örgütünün kurucusu ve lideri olarak kabul ediliyor.

Felsefe profesörü olan Guzman, 12 Eylül 1992'de Ulusal Terörle Mücadele Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon sırasında başkent Lima'nın Surquillo semtinde yakalandı.

Aydınlık Yol örgütü, 1980'lerde silahlı eylemler yürütmeye başladı. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun (CVR) tahminlerine göre, Aydınlık Yol'un diğer sol örgütler ve devlet güçleriyle girdiği çatışmalar ile hükümetin askeri harekatlarında 70 binden fazla kişi öldü.