Brezilya'da banka soygunu girişimi trajediyle bitti

Brezilya'da banka soyguncularıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6'sı rehine 12 kişi öldü.

Reuters'ın haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinin Milagres kentinde gece iki bankayı soymaya çalışan çete üyeleri, bazı kişileri rehin aldı.

Yetkililer, polisin soygunculara müdahalesi sırasında çıkan çatışmada ikisi çocuk 6 rehinenin aralarında olduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölen diğer kişilerin polis memuru olduğu açıklandı

Milagres Belediye Başkanı, rehinelerin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıkladı, Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi.