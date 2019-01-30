Baraj bilançosu: 84 ölü 276 kayıp 3 tutuklu

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan faciada şu ana kadar 192 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybeden 84 kişi var 276 kişi hala bulunamadı. Yetkililer üç kişiyi tutukladı