Bıçaklı maymun herkesi korkuttu

Brezilya'nın Piauí eyaletine bağlı Corrente bölgesinde bıçaklı bir maymun ortalığı karıştırdı. 24 Haziran'da kaydedilen görüntüde hayvanın neredeyse kendisi kadar büyük olan bir bıçağı elinde tuttuğu görülüyor.

Bölgedeki çarşının yakınındaki balkondaki maymun, bıçağını yoldan geçenleri tehdit edercesine salladı.

Videoyu çeken Alessandro Guerra, maymunun Corrente'yi "bir hafta boyunca terörize ettiğini" söyledi.

"Ortalığı dağıttı" ifadesini kullanan Guerra, hayvanın çatılara zarar verdiğini belirtti.

Guerra, hayvanın yakalanması için yetkililerle temasa geçtiğini açıkladı:

Bunu, daha ciddi bir şeyden kaçınma kiçin yaptım çünkü hayvanın davranışları çok değişken. Birine bıçak fırlatıp fırlatmadığını düşündünüz mü?

Olay karşısında Corrente halkı ikiye bölündü. Bazı kişiler maymun nedeniyle kapı ve pencerelerini açık bırakamadığını söylerken bazılarıysa hayvanı komik buluyor.

Bölgeye intikal eden uzmanlar maymunu yakalayarak eyaletin başkenti Teresina'daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Hayvanın rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya salınacağı duyuruldu.

Maymunun evcil bir hayvan gibi davrandığı görülse de sahibinin kim olduğu bilinmiyor.

Kaynak: Independent Türkçe