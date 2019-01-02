Bir ülke daha Kudüs için İsrail’le masaya oturuyor

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando, İsrail’le bir araya gelerek Kudüs’te bir büyükelçiliği açmayı hedefleyen İsrail’le görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Brezilya başkenti Sao Paulo’da ülkenin Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ile birlikte yaptıkları ortak basın toplantısında konuşan Hernandez, İsrail’le iyi ilişkiler ve kalkınma hamlelerini de konuşacaklarını kaydetti.

Trump, defalarca ABD sınırına kadar Meksika'dan geçen göçmen karavanı için 10 milyondan az nüfuslu fakir bir ulus olan Honduras'a yardımı kesmekle tehdit etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

