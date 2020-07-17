BM'den Latin Amerika için karamsar açıklama

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonunun yayımladığı raporda, küçülmenin, bölge ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 2010 seviyesine gerileteceği, bunun Latin Amerika ekonomisi açısından "kayıp on yıl" anlamına geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, 2019 sonunda bölge genelinde ortalama yüzde 8,1 olan işsizlik oranının, yıl sonunda yüzde 13,5'e çıkacağı, 2019 sonunda 26,1 milyon olan işsiz sayısının 2020 sonunda 44,1 milyon olmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan bölge ülkelerinin ihracat hacminin de önceki yıla göre yüzde 23 daralacağı tahmin ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 14 milyona yaklaşırken, 592 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 12:09