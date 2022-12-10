Bolsonaro, seçim yenilgisinin ardından ilk kez konuştu: 'Canımı yakıyor'

Yaklaşık 40 gündür sessiz kaldığını söyleyen Bolsonaro, "Canımı yakıyor" dedi. Başkanlık konutu önünde destekçilerine seslenen Bolsonaro, “Gideceğimiz yeri belirleyen sizsiniz. Silahlı kuvvetlerin hareket ettiği yönü kim belirliyor?" dedi.



Muğlak sözleriyle destekçilerinin askeri müdahale çağrısını onaylamayan Bolsonaro, ancak silahlı kuvvetlerin Brezilya anayasasına saygı duyacağını söyledi.



Pazartesi günü Brezilya seçim otoritesi Lula'nın Bolsonaro'ya karşı az farkla kazandığı zaferi resmi olarak açıklayacak.

Şarku’l Avsat