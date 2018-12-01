Bolsonaro Trump'un izinde

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bireysel silahlanmayı teşvik etme taraftarı olduğunu ve polisin silah kullanma yetkilerinin arttırlması gerektiğini açıkladı.

Bolsonaro'nun silah düzenlemesini kolaylaştırması ve polise daha fazla özgürlük vermesi için yaptığı açıklama, siviller arasında silah sahibi olanların artmasını ve daha fazla silahlı olayların olmasına neden olacağı düşünülüyor. Diğer taraftan polisin silah kullanma yetkilerinin arttırılması ile polis şiddetinin de artacağından endişe ediliyor.

Brezilya polisinin, bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artışla 2017'de 5.144 kişiyi öldürdüğü istatistiklerinden hareketle uzmanlar bu oranın artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 21:56