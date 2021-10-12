Bolsonaro'ya 'insanlık suçu'ndan dava talebi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında Amazon Ormanları'nın yok edilmesinde rol oynadığı iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICC) "insanlığa karşı suç" işlemekten dava açıldı.

Avusturya merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan AllRise tarafından yapılan talep, ormanların kesilmesini açıkça can kaybı ile ilişkilendirmeyi amaçlayan ilk dava olma özelliğine sahip.

Araştırmalara göre, Brezilya'nın yaptığı ağaç kesimi, Amazonların 2020'de dünyanın en fazla karbondioksit salımının gerçekleştiği bölge olmasına neden oldu.

AllRise'a göre Brezilya hükümeti, Amazon Ormanları'nda her yıl 4 bin km karelik bir alanın ağaçsız kalmasından sorumlu. Bolsonaro'nun göreve gelmesinden beri ise kayıp hızı yüzde 88 artmış durumda.

Sivil toplum kuruluşunun diğer bir iddiası da Brezilya yönetiminin "sistemli bir şekilde" resmi kontrol kurumlarını işlevsiz kılması ya da yetkilerini kısıtlaması.

"İnsanlık için kırmızı alarm"

Uzmanlara göre Bolsonaro yönetiminin görevde olduğu dönemde yapılan orman kesimi, bu asrın sonuna kadar fazladan 180 bin kişinin ölümüne neden olacak. Geçen temmuzda dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazonların, emebildiğinden daha fazla karbondioksit ürettiği tespit edilmişti.

"Brezilya'da yaşanan bu dev boyuttaki ormansızlaştırma çalışması ile küresel iklim arasındaki sebep sonuç ilişkisini anlamaya çalışıyoruz" diyen AllRise'ın kurucusu Johannes Wesemann, "Bu tam olarak insanlık suçunu tanımlıyor. Çünkü hem çevrenin hem de savunucularının bilinçli olarak yok edilmesi anlamına geliyor".

Ocak 2021'de, Amazon yağmur ormanlarının önde gelen savunucularından Raoni Matuktire, ceza mahkemesine yaptığı başvuruda Bolsonaro'yu yerli halklara yaşam alanlarını yok ederek "zulüm etmekle" suçlamış ve "insanlığa karşı suç"tan dava açılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Euronews