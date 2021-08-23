Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro maske için tarih istedi

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Sağlık Bakanlığı'ndan kamusal alanda maske kullanma zorunluluğunun ne zaman kalkacağıyla ilgili tarih istediğini açıkladı.

Bolsonaro, Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana ekonomik nedenlerle birçok yasağa karşı çıkmış, koronavirüs aşılarına da şüpheyle yaklaşmıştı.

Bolsonaro'nun zorunlu olmasına rağmen sık sık toplum içerisinde maskesiz dolaşması ülkede siyasi bir mesele haline geldi.

Brezilya Cumhurbaşkanı bir radyo kanalına verdiği röportajında ülkedeki nüfusunun yarısından çoğunun en az 2 doz aşı olduğunu ve birçok kişinin koronavirüse yakalanarak iyileştiğinin altını çizdi. Kendisi de Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen Bolsonaro, aşılanan ve virüse karşı bağışıklık kazanan kişilerin çokluğu sebebiyle maske takılmasına artık ihtiyaç duyulmadığını öne sürdü.

Bolsonaro ayrıca maske kullanmanın son bulmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurdurduğunu da sözlerine ekledi.

Maske kullanımıyla alakalı eyaletler kendi kurallarını uygulayabilir

Brezilya'da Sağlık Bakanlığı maske kullanımının zorunlu olmadığını açıklasa dahi, eyalet sistemiyle yönetilen ülkede belediyeler ve eyaletler Covid-19 ile alakalı kendi yerel yasalarını uygulayabilme hakkına sahip.

Kaynak: Euronews