Brezilya'da aşılamada olumlu sonuçlar gözleniyor

Brezilya'nın Serrana kasabasında, yetişkinlere CoronaVac isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmasının ardından, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95, hastanede tedavi görenlerin sayısının yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanların oranının yüzde 80 düştüğü bildirildi.

Brezilya'da Sao Paulo eyaletine bağlı biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü, yaklaşık 45 bin nüfuslu Serrana kasabasında, yetişkinlere CoronaVac aşısının uygulandığı "S Projesi"nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Serrana'daki yetişkinlerin yüzde 95'ine (yaklaşık 27 bin kişi) şubat, mart ve nisan aylarında CoronaVac aşısının iki dozu da uygulandı. Aşılama sonrasında, önceki döneme oranla Kovid-19 kaynaklı ölüm yüzde 95, hastanede tedavi görme yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanlar yüzde 80 azaldı.

Ayrıca, her gün çalışmak için yaklaşık 10 bin kişinin Serrana'dan Ribeirao Preto kasabasına gitmesine ve çevre bölgelerde vakaların artmasına rağmen Serrana'da vakalarda düşüşün devam etmesi, aşılamanın virüsün dışarıdan getirilmesini de önlediğini ortaya koydu.

"Aşılama sadece bireysel değil halk sağlığını da koruyor"

Butantan Enstitüsü Klinik Araştırmalar Direktörü Ricardo Palacios, yetişkinlerde elde edilen bağışıklığın, 18 yaş altındaki kişilere de olumlu yansıdığını belirterek, "Aşı uygulanmayan kişilerde vakaların azalması, virüsün toplum içinde dolaşımının düştüğüne işaret ediyor. Bu da, aşılamanın sadece bireysel değil, toplum sağlığını koruduğunu gösteriyor." dedi.

Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas da, "Çalışmanın önemli sonuçları, Brezilya ve dünyadaki bağışıklık kazandırma stratejilerini destekleyebilir, CoronaVac gibi aşılarla salgının kontrol altına alınması için umut vadedebilir." ifadelerini kullandı.

"S Projesi" kapsamında Serrana kasabası 25 alana bölünerek, 17 Şubat'tan Nisan ayına kadar 8 hafta boyunca, iki doz arasında 28 gün boşluk bırakılarak 18 yaşını aşkın nüfusun yüzde 95'ine CoronaVac aşısı uygulandı.