Brezilya'da bir günde 3 bin 163 kişi daha öldü
Brezilya'da son 24 saatte 80 bine yakın pozitif vaka tespit edildi. Ölüm sayısında da tırmanışta olan ülkede toplam ölü sayısı 400 bine yaklaştı.
Latin Amerika 29.04.2021, 01:08
Bir günde 3 bin 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ölü sayısı 398 bin 185'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 13 milyon 91 bin 714 olarak açıklandı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Kaynak: AA
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