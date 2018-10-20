Brezilya'da Bolsonaro suçlanıyor

Brezilya'da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci çıkan ancak yüzde 50'yi geçemediği için ilk turda seçilemeyen Jair Bolsonaro, liberal gruplar ve insan hakları savunucuları tarafından cinayet ve siyasi baskıya neden olmakla suçluyor.

Yayın faaliyetleriyle uğraşan Haroldo Ceravolo, dördü cinayet olmak üzere 120 saldırıyı içerdiğini iddia etti.

Aşırı sağcı olarak bilinen Bolsonaro, popülist söylemleri ve muhafazakar duruşuyla Brezilya'da yükselen sağın öncü aktörü olarak gösteriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığını gizlemeyen Bolsonaro, Katolik olmasına rağmen ülkede yaşayan Evanjeliklerin desteğini almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net