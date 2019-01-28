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Brezilya'da çöken barajda 58 ölü, 305 kayıp

Brezilya'da meydana gelen baraj kazası sonucu şu ana kadar 58 kişinin ölüsü bulundu 305 kişi ise hala kayıp

Brezilya'da çöken barajda 58 ölü, 305 kayıp

Brezilya basınında yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki  Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı, kayıp kişi sayısı 305  olarak açıklandı.

Kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği atık barajında itfaiye  ekipleri bir otobüse ulaştı. Otobüsün içinde kaç kişinin bulunduğu konusunda  bilgi verilmedi.

Minas Gerais Sivil Savunama Enstitüsü Sözcüsü Flavio Godinho, "Hayatta  kalanların yerlerini belirlemeye ve onlara ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde yaşayanların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti. 

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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