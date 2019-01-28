Brezilya'da çöken barajda 58 ölü, 305 kayıp

Brezilya basınında yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı, kayıp kişi sayısı 305 olarak açıklandı.
Kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği atık barajında itfaiye ekipleri bir otobüse ulaştı. Otobüsün içinde kaç kişinin bulunduğu konusunda bilgi verilmedi.
Minas Gerais Sivil Savunama Enstitüsü Sözcüsü Flavio Godinho, "Hayatta kalanların yerlerini belirlemeye ve onlara ulaşmaya çalışacağız." dedi.
Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde yaşayanların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu.
Kaynak: www.dunyabulteni.net