Brezilya'da Devlet Başkanı adayı Lula'dan Bolsonaro'ya suçlama

Ekim 2022'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin en büyük favorisi olarak gösterilen Lula, seçim kampanyasına devam ediyor.

Lula, Bolsonaro'nun eski ABD Başkanı Donald Trump gibi seçimlerde kafa karışıklığı yaratmak istediğini savunarak "Şüphenin olmadığı yerde şüphe yaratmak istiyor. Herhangi bir saçmalığı haklı çıkarmak için insanları aldatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Brezilya'da 2003-2010 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Lula, Bolsonaro'nun Brezilya halkından korktuğunu söyledi.

Lula, seçimlere 3 aydan kısa bir süre kala yapılan tüm anketlerde önde gidiyor ve ilk turda kazanma olasılığı analistlere göre yüksek ihtimal olarak görülüyor.