Brezilya'da diplomat cinayeti: Gerçek otopsiyle ortaya çıktı

Rio de Janeiro'nun lüks mahallelerinden birinde yaşayan Alman konsolos Uwe Herbert Hahn, yetkilileri arayarak Belçika vatandaşı kocası Walter Henri Maximilien Biot'un cuma akşamı fenalaştığını ve düştüğünü söyledi.

Fakat çiftin Ipanema sahilindeki evinde yapılan incelemeler ve otopsi sonucunda Biot'un ağır bir biçimde dövüldüğü ortaya çıktı.

Rio de Janeiro polisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konsolosun anlattığı gibi kurbanın yüksekten düşmüş olması, olay yeri inceleme ekiplerinin hazırladığı adli tıp raporuna uyumlu değil" ifadeleri kullanıldı.

Kurbanın vücudunda şiddetli darbelerden kaynaklanan izler ve silindirik bir aletle yapılan saldırıya uyumlu lezyonlar görüldüğü belirtilirken kurbanın vücudunun yaşananları açık bir şekilde yansıttığı belirtildi.

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre suçun doğası gereği Hahn diplomatik dokunulmazlıktan yararlanamayacak.

Yine yerel haberlerde 20 yıldır Biot'la evli olan Hahn'ın polis gelmeden olay yerini temizlemeye çalıştığı ve memurlara eşinin çok fazla içtiğini ve uyku hapı kullandığını söylediği aktarıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Brezilya'daki büyükelçilik ve Rio de Janeiro'daki konsolosluğun yerel makamlarla yakın irtibat halinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Euronews