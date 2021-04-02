Brezilya'da durum: Son 24 saatte 3 bin 769 ölüm

Brezilya'da son açıklanan verilere göre iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 239 bin 99'a çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ölü sayısı ortalama 2 bin 900’ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.