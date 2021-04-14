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Brezilya'da durum vahametini koruyor

Brezilya son haftalarda yoğun Kovid-19 vakaları ve ölümleriyle boğuşuyor. Bunda en büyük etken ülkede ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1 virüsü.

Latin Amerika 14.04.2021, 01:05
Brezilya'da durum vahametini koruyor

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 74 bin 798 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 3 bin 808 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 358 bin 425'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Kaynak: AA
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#Brezilya #kovid19 #vaka sayısı
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