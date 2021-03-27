Brezilya'da durum vahim: Son 24 saatte 3650 ölü

Güncel Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 307 bin 112'ye çıktı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti.

Ülkede son 24 saatte 84 bin 245 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 12 milyon 404 bin 414'e, iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 824 bin 95'e çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı yaklaşık 2 bin 300, vaka sayısı da 77 binin üzerinde seyrediyor.